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١٨‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:٣٥ م

في برقية تهنئة؛

روحاني: إيران لن تدخر أي جهد لتقديم الدعم لجمهورية زيمبابوي

روحاني: إيران لن تدخر أي جهد لتقديم الدعم لجمهورية زيمبابوي

بعث الرئيس حسن روحاني برقية تهنئة الى رئيس زيمبابوي مهنئا اياه وحكومة وشعب بلاده بذكرى استقلال جمهورية زيمبابوي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في برقية تهنئة الرئيس روحاني الى رئيس زيمابوي إيمرسون منانجاجوا : أقدم التهاني بمناسبة حلول ذكرى استقلال جمهورية زيمبابوي التي جاءت نتيجة النضالات المناهضة للاستعمار والعنصرية لشعب زيمبابوي.

واضاف روحاني : إنني على ثقة من أنه بعد أربعة عقود من الاستقلال، سيتمكن شعب زيمبابوي بصموده من التغلب على مشاكل وتداعيات العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ، وأن الجمهورية الإسلامية لن تدخر أي جهد لتقديم الدعم لبلادكم.

وفي الختام تمنى الرئيس روحاني من الباري تعالى الصحة والنجاح للرئيس منانجاجوا والمزيد من التقدم لشعب جمهورية زيمبابوي.

/انتهى/

رمز الخبر 1913696
https://ar.mehrnews.com/news/1913696/

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