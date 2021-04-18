روحاني: إيران لن تدخر أي جهد لتقديم الدعم لجمهورية زيمبابوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في برقية تهنئة الرئيس روحاني الى رئيس زيمابوي إيمرسون منانجاجوا : أقدم التهاني بمناسبة حلول ذكرى استقلال جمهورية زيمبابوي التي جاءت نتيجة النضالات المناهضة للاستعمار والعنصرية لشعب زيمبابوي.

واضاف روحاني : إنني على ثقة من أنه بعد أربعة عقود من الاستقلال، سيتمكن شعب زيمبابوي بصموده من التغلب على مشاكل وتداعيات العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ، وأن الجمهورية الإسلامية لن تدخر أي جهد لتقديم الدعم لبلادكم.

وفي الختام تمنى الرئيس روحاني من الباري تعالى الصحة والنجاح للرئيس منانجاجوا والمزيد من التقدم لشعب جمهورية زيمبابوي.

/انتهى/