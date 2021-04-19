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١٩‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٩:٤٤ ص

بالفوز على الشرطة العراقي 3-0؛

نادي "استقلال طهران" يواصل تالقه في دوري ابطال اسيا

نادي "استقلال طهران" يواصل تالقه في دوري ابطال اسيا

واصل استقلال طهران تالقه في دوري ابطال اسيا بالفوز على الشرطة العراقي 3-0 في المباراة التي جرت بينهما في جدة مساء الاحد لحساب الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الثالثة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه دانت السيطرة طيلة وقت المباراة تقريبا لاستقلال ترجمها الى 3 اهداف توالى على تسجيلها كل من محمد نادري (44) وفرشيد اسماعيلي (55) وشيخ دياباته (65).

وكان للنقص العددي في صفوف الشرطة اثر كبير في ادائه اذ تلقى ضربة قوية في الدقيقة 11 من المباراة بطرد لاعبه حسام كاظم اثر خشونة خطرة ضد لاعب استقلال فرشيد اسماعلي.  

وبهذا الفوز ارتفع رصيد استقلال طهران الى 6 نقاط من مباراتين اذ كان قد استهل مشواره في الجولة الاولى بفوز عريض على اهلي جدة 5-2 .

وياتي الدحيل في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ومن ثم اهلي جدة بنقطة واحدة واخيرا الشرطة بلا رصيد.

وسيلتقي استقلال طهران مع الدحيل القطري في الجولة الثالثة والاخيرة لمرحلة الذهاب من منافسات هذه المجموعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1913718
https://ar.mehrnews.com/news/1913718/

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