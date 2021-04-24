برسبوليس يحقق فوزا عريضا على نادي "جوا" الهندي في دوري أبطال آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه رفع بيرسبوليس رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن الوحدة الإماراتي الوصيف.

وتجمد رصيد جوا الهندي عند نقطتين في المركز الثالث، بفارق نقطة عن الريان القطري متذيل الترتيب، الذي كان قد ودع المنافسات في وقت سابق من الجمعة بعد خسارته أمام الوحدة 0-1.

وتقدم بيرسبوليس في الدقيقة 24 عن طريق شهريار مغانلو، قبل أن يضيف مهدي ترابي الهدف الثاني في الدقيقة 43 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 47 أضاف عيسى آل كثير الهدف الثالث لفريق برسبوليس، قبل أن يختتم كمال كاميابي نيا رباعية فريقه في الدقيقة 58.

وتستضيف الهند منافسات المجموعة الخامسة من المسابقة.

وفي اطار المجموعة الثانية فاز تراكتور سازي تبريز على القوة الجوية العراقي 1-0 رافعا رصيده الى 6 نقاط في المركز الثاني بعد الشارقة الاماراتي البالغ رصيده 8 نقاط.

وضمن مباريات المجموعة الرابعة خسر فولاد خوزستان امام النصر السعودي ليتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الثالث بعد المتصدر النصر البالغ رصيده 8 نقاط والسد القطري الذي يمتلك 7 نقاط.

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