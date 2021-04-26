لن نسمح للمفاوضات بان تكون استنزافية /تسجيل 454 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

عراقجي: لن نسمح للمفاوضات بان تكون استنزافية / سنعود الى الالتزام بعد التحقق من رفع الحظر

قال مساعد وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإسلامي بخصوص محادثات فيينا انه يجب رفع كل الحظر ضد جمع الكيانات والشخصيات الايرانية، ولن نسمح للمفاوضات بان تكون استنزافية.

امير حاتمي؛ جبهات المقاومة اصبحت اليوم قوة مؤثرة وفعالة في ساحات المواجهة

قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، العميد امير حاتمي، ان جبهات المقاومة في ايران وسوريا والعراق ولبنان واليمن وغيرها، تشكل اليوم قوة مؤثرة يحسب لها في ساحات المواجهة والانتصارات ضد امريكا والكيان الصهيوني.

القائد العام لحرس الثورة: معركة شرسة نواجهها اليوم مع فيروس كورونا المستجدّ

أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، "إننا اليوم في معركة شرسة مع كورونا، ولا يمكن ألا نتوانى في المعركة"، منوها أن " مشروع "الشهيد سليماني" الناجح الذي ظهر بقوة في مواجهة موجة كورونا السابقة".

روحاني: ضرورة دعم الإدارة الهادفة لسوق رأس المال من قبل المجلس الأعلى للبورصة

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني، أن الدعم الشامل لسوق رأس المال هو سياسة حكومية مبدئية ودائمة، وقال: "من الضروري دعم الإدارة الهادفة لسوق رأس المال من قبل المجلس الأعلى للصرافة".

الادميرال سياري: طبيعة التهديدات في المستقبل تختلف اختلافا كبيرا عن تهديدات اليوم

نوه مساعد القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال حبيب الله سياري، أن "طبيعة التهديدات في المستقبل تختلف اختلافا كبيرا عن تهديدات اليوم، وتتطلب أن نكون على أهبة الاستعداد ومجهزين لها".

اللواء باقري: تشكيل صناعة الصواريخ في حزب الله تمثل أحد الأعمال القيمة للعميد حجازي

صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، بأن "تشكيل صناعة صواريخ حزب الله اللبناني هو جزء صغير من أنشطة العميد حجازي القيّمة، والأعداء لا يعرفون سوى جزء صغير مما أنجزه".

بحضور الاميرال سياري والعميد حيدري؛ إزاحة الستار عن 7 إنجازات دفاعية للقوة البرية للجيش الايراني

أقيمت مراسم إزاحة الستار عن الإنجازات الدفاعية السبعة للقوة البرية للجيش الايراني بحضور المساعد التنسيقي للقائد العام للجيش الاميرال حبيب الله سياري وقائد القوة البرية العميد كيومرث حيدري.

الخارجية الإيرانية تواسي العراق بالحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن مواساة ايران للعراق حكومة وشعبا، لا سيما أسر الضحايا، إثر حادث حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد.

وزارة الصحة: تسجيل 454 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أنه بوفاة 454 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 69 الفا و 574 شخصا.

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