  1. إيران
  2. السياسة
٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١:٠٤ م

الفريق المفاوض الإيراني يتوجه إلى فيينا

الفريق المفاوض الإيراني يتوجه إلى فيينا

غادر الوفد الإيراني المفاوض برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي إلى فيينا لحضور اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن فريق التفاوض الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي غادر إلى فيينا لحضور اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة مع مجموعة 5 + 1. 

/انتهى/

رمز الخبر 1913922
https://ar.mehrnews.com/news/1913922/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات