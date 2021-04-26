الفريق المفاوض الإيراني يتوجه إلى فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن فريق التفاوض الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي غادر إلى فيينا لحضور اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة مع مجموعة 5 + 1.

/انتهى/