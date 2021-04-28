افتتاح المعرض الدولي الافتراضي للقرآن في إيران

وأعلن عن ذلك، نائب وزیر الثقافة والإرشاد في شئون القرآن الکریم والعترة الطاهرة "عبدالهادي فقهی زادة" في حدیث له مع "إذاعة القرآن" الايرانية قائلاً: إن المعرض الدولي للقرآن کان یقام منذ سنوات طویلة خلال شهر رمضان وإننا سنقیمه هذا العام أیضاً رغم تفشي الجائحة.

وأضاف أن المعرض الدولي للقرآن الکریم الذي یقام في طهران یعدّ ساحة لعرض الفعالیات القرآنیة والمنتجات الدینیة والقرآنیة ویحتضن عدداً کبیراً من المؤسسات القرآنیة.

وأردف قائلاً: إن المعرض کان یقام في طهران وبما أن السفر في رمضان یبطل الصوم کان الکثیر ممن یرغبون في زیارة المعرض لایستطیعون ذلك.

وإستطرد نائب وزیر الثقافة الايراني في شئون القرآن الکریم والعترة الطاهرة قائلاً: إننا قد تدبرنا الأمر قبل عامین حیث قمنا بإقامة فرع للمعرض في مشهد المقدسة وفي العام الماضي قمنا بإقامة فرع آخر في تبریز وذلك لتغطیة أرجاء الدولة.

وقال عبدالهادي فقهي زادة إننا هذا العام نواجه ظروفاً صعبةً حیث تتفشي الجائحة في کافة أنحاء البلد ولهذا قررنا تنظیم المعرض إلکترونیاً لیکون بإستطاعة الجمیع زیارته وأن لا یحرم منه أحد.

وأردف موضحاً أن المعرض الإلکتروني الدولي للقرآن الکریم سیقام 1 لغایة 10 مایو 2021 لمدة 24 ساعة في الیوم وذلك بعد أن کان یقام في ساعات محددة فقط وفي مدن محددة.

وأکد المسئول القرآني الايراني أن المعرض سیتکون من قسمین الأول لإستعراض البضائع القرآنیة والآخر لإستعراض المعاني القرآنیة عبر محاضرات وندوات.

وقال إن المعرض سیفتتح يوم السبت المقبل، الأول من شهر مایو 2021 للميلاد خلال حفل إفتتاحي سیشهده وزیر الثقافة والإرشاد الإسلامي في إیران عبر تقنیة الاتصال المرئي.

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