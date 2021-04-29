خطيب زادة: ندعوا الى الوحدة والتعاون الدولي لالغاء الحظر الجائر/ 434 وفاة بكورونا

بناءً على قرار قائد الثورة الإسلامية؛ العميد رحيم زادة قائداً لمقر خاتم الانباء (ص) للدفاع الجوي

اصدر القائد العام للقوات المسلحة الايرانية اية الله العظمى السيد "علي الخامئني"، قرارا يقضي بتعيين "العميد قادر رحيم زادة"، قائدا لمقر خاتم الانبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي...

خطيب زادة: ندعوا الى الوحدة والتعاون الدولي لالغاء الحظر الجائر

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة"، إلى التضامن و الوحدة والتعاون الدولي في سبيل إلغاء الإجراءات القسرية الأحادية، بما في ذلك الحظر اللاقانوني، مشيراً إلى التداعيات الخطيرة لتوسع رقعة مخطط الإسلاموفوبيا في العالم.

وصرحت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زادة" وفي كلمته اليوم الاربعاء امام "لجنة الإعلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة"، اعرب عن اسفه بشأن تصرفات بعض الدول المتقدمة في تقنيات الاتصال الحديثه من اجل التشويه والتزييف وفبركة الاحداث وتزييف حقائق سائر الدول الأخرى وخاصة في الدول النامية.

ودان متحدث الخارجية في كلمته استخدام بعض الدول لتقنيات الاتصال الحديثه لنشر معلومات مضللة ضد إيران وسائر الدول النامية الأخرى...

اللواء سلامي: قوة القدس عزّزت جبهات المقاومة ضد الاستكبار و كسرت غطرسته

صرح القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي " أن قوة القدس تمكنت من تحطيم نقاط تركيز العدو من خلال تشكيلها العديد من جبهات المقاومة ضد الاستكبار ونجحت في توسيع جبهة الإسلام الدفاعية والحربية وتفكيك قوة الاستكبار في الميدان.

و جاء التصريح خلال مراسم التعريف بنائب ومساعد شؤون التنسيق لقوة القدس بحضور القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي و قائد قوة القدس العميد اسماعيل قااني وعدد من قادة وكبار المسؤولين في الحرس الثوري.

ولفت اللواء سلامي الى ان قوة القدس الحقت الهزيمة بمخططات الاستكبار في تمزيق العالم الاسلامي والهيمنة على اراضي المسلمين وسياساتهم وجغرافيتهم الغنية مبينا ان فلسفة قوة القدس ترتكز على المواجهة مع هذه الاستراتيجية الخطيرة.

تعليقاً على زيارته لعمان؛ ظريف: أجريت محادثات جيدة للغاية مع المسؤولين العمانيين

علّق وزير الخارجية الإيراني على زيارته إلى مسقط والمشاورات التي اجراها، قائلاً: أجريت محادثات جيدة مع المسؤولين العمانيين مشيراً إلى أنه سيواصل المحادثات غدا الخميس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف، المتواجد في مسقط المحطة الثالثة من جولته بالمنطقة، استعرض في تصريحات محادثاته اليوم مع المسؤولين العمانيين.

وبشأن أهداف الزيارة قال: "إن زيارته لسلطنة عمان هي لبحث العلاقات الثنائية التي توسعت بشكل جيد ونأمل أن تتوسع أكثر ، وكذلك لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والأمن في الخليج الفارسي وخطة إنهاء الضغط على الشعب اليمني حيث أن الحكومة العمانية كانت لديها نشاطا جيدا جدا وإيجابيا في هذا الصدد...

وزارة الصحة: تسجيل 434 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أنه بوفاة 434 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 70 الفا و 966 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 21 الفا و713 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیونين و459 الفا و906 شخصا ويكون 5 الاف و338 شخصا في وضع حرج.

وبلغ ان عدد المتعافین من الفیروس ملیونا و923 الفا و81 شخصا لغایة الان.

كما ان 15 مليونا و562 الفا و560 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان...

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