3 ميداليات لايران في بطولة تركيا الدولية بالعاب القوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تقلد العداء الايراني سجاد هاشمي الميدالية الذهبية لسباق 400 متر بعد ان حل بالمركز الاول قاطعا مسافة السباق في زمن قدره 45.67 ثانية.

وتأتي مشاركة العداء الايراني في هذه البطولة الدولية في اطار الحصول على بطاقة التأهل لاولمبياد طوكيو التي تقام الصيف القادم، وكان هاشمي قد شارك في اولمبياد ريو بالبرازيل عام 2016.

وفي مسابقة رمي الثقل، حل محمد رضا طيبي بالمركز الاول ليتوج بالميدالية الذهبية مسجلا 19.85 متر، وحل مواطنه شاهين مهردلان بالمركز الثاني ليفوز بالميدالية الفضية مسجلا 19.81 متر.

وانطلقت منافسات بطولة تركيا الدولية لألعاب القوى في مدينة مرسين أمس السبت بمشاركة 400 رياضي من 9 بلدان هي ايران، قرغيزيا، تونس ، الجزائر، اوزبكستان، لبنان، اوكرانيا، كازاخستان اضافة الى البلد المضيف تركيا.

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