فلسطين معيار العدالة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قال اليوم الخميس أن فلسطين هي المعيار الذي تقاس به العدالة.

واضاف في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، ان القليلين خرجوا مرفوعي الرأس من هذا الاختبار.

وتابع قائلا، بينما ايران وقفت بفخر الى جانب الشعب الفلسطيني، الشعب الذي يصمد ويقاوم نظاما عنصريا قاسيا.

وقال: يوم القدس يذكرنا سنويا بالضرورة الاخلاقية للتضامن العالمي مع فلسطين.

وختم ظريف تغريدته بالوسم التالي، #السبيل الديمقراطي=الاستفتاء العام في فلسطين.

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