اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تجتمع اليوم الجمعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ستنعقد الجولة الجديدة من المفاوضات في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في الساعة 1:30 بعد ظهر اليوم الجمعة بتوقيت طهران (9:00 صباحا ت غ) بمشاركة وفود ايران ودول مجموعة 4+1 (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) والمنسق الاوروبي للجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي انريكي مورا.

وكان مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي وصل امس الخميس الى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

والتقى عراقجي مساء امس مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان اخر اجتماع للجنة المشتركة عقد الثلاثاء من الاسبوع الماضي وقرر الجانبان خلاله الاجتماع ثانية اليوم الجمعة.

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