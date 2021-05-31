وفود ايران وروسيا والصين تجتمع في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ورد في تغريدة كتبها کاظم غریب آبادي على حسابه الشخصي في موقع تويتر: إن رؤساء وفود ايران وروسيا والصين أجروا محادثات ترتبط بالاتفاق النووي.

ويشار الى ان الجولة الخامسة (الاخيرة) من مفاوضات فيينا قد بدأت يوم الثلاثاء الماضي 25 ايار/ مايو بمشاركة وفود ايران ومجموعة 4+1 (المانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين).

وكان مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد صرح عقب الانتهاء من اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي انه لايمكنه التأكيد ان هذه الجولة هي الاخيرة في المفاوضات، مشددا ان المفاوضات ستتواصل لغاية تأمين مصالح البلاد.

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