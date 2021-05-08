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٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١٢:٢٢ م

تحديد "نطاق زمني ومكاني" لوصول الصاروخ الصيني الى الارض

تحديد "نطاق زمني ومكاني" لوصول الصاروخ الصيني الى الارض

كشفت أحدث التنبؤات بموعد وصول الصاروخ الفضائي الصيني الخارج عن السيطرة إلى الأرض، عن تحديد "نطاق زمني ومكاني" سيخترق خلاله غلافها الجوي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حسب تغريدة لمؤسسة "أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأميركية التي تمولها الحكومة، فإن الصاروخ سيخترق غلاف الأرض الجوي في حدود 8 ساعات قبل أو بعد الساعة الرابعة و19 دقيقة من صباح الأحد بتوقيت غرينتش.

ويعني ذلك أن الصاروخ "الشارد" الذي يحمل اسم "لونغ مارش 5 بي"، سيصل إلى الأرض مساء السبت أو صباح الأحد.

وأوضحت "أيروسبيس كوربوريشن" في تغريدتها، "آخر توقعاتنا لعودة جسم الصاروخ 09 ايار 2021 04:19 بالتوقيت العالمي المنسق ± 8 ساعات على طول المسار الأرضي الموضح هنا"، مع إدراج خريطة في التغريدة.

وحسب مركز إعادة الدخول المدارية ودراسات الحطام التابع للمؤسسة، فإن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي على الأرجح قرب شمالي نيوزيلندا، وهو ما يتضح من الخريطة المرفقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1914240
https://ar.mehrnews.com/news/1914240/

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