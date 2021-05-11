هنية: معادلة ربط غزة بالقدس ثابتة ولن تتغير

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن الميادين انه قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن "القدس رسخت ميزان قوة جديداً داخلياً وخارجياً".

هنية أكد أن معادلة ربط غزة بالقدس ثابتة ولن تتغير، فعندما نادت القدس لبت غزة النداء".



وأضاف "قررنا أن نستمر ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان والإرهاب في القدس والمسجد الأقصى المبارك".



وتعقيباً على الانتفاضة في مدينة اللد المحتلة، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: "لقد أثبت أهلنا عمق انتماءهم الوطني وهم ينخرطون بكل شجاعة وبسالة في انتفاضة رمضان مدافعين عن القدس ومنتصرين للأقصى".

وأضافت "إننا ننعى شهيد الواجب الذي ارتقى وسالت دماؤه الطاهرة مشعلة غضب الجماهير في وجه الاستيطان الإرهابي"، لافتة إلى أن "بسالة شباب اللد الأحرار ستسجل في صحائف المجد والبطولة بأحرف من نور وثورة".

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