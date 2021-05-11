 القاهرة تجري اتصالات لتهدئة الامور بين المقاومة والاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يشهد قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا منذ مساء أمس الاثنين 10-5-2021 حتى صباح اليوم الثلاثاء ردًا على جرائم الاحتلال في مدينة القدس وخاصة في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة استشهاد 24 مواطنًا بينهم 9 أطفال وسيدة جراء قصف قوات الاحتلال للمنازل السكنية والمدنية في مختلف مناطق قطاع غزة.

وكانت المقاومة الفلسطينية أكدت على لسان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة: "العدو بدأ العدوان على القدس وإذا لم يتوقف العدوان على القدس فلا معنى للجهود السياسية لوقف إطلاق النار".

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