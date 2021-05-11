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١١‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١١:٤٨ ص

بجهود مصرية؛

 القاهرة تجري اتصالات لتهدئة الامور بين المقاومة والاحتلال

 القاهرة تجري اتصالات لتهدئة الامور بين المقاومة والاحتلال

ذكرت وسائل اعلام الاحتلال، أن مسؤولين مصريين يجرون اتصالات بين قادة المقاومة وقوات الاحتلال في محاولة لوقف اطلاق النار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يشهد قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا منذ مساء أمس الاثنين 10-5-2021 حتى صباح اليوم الثلاثاء ردًا على جرائم الاحتلال في مدينة القدس وخاصة في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة استشهاد 24 مواطنًا بينهم 9 أطفال وسيدة جراء قصف قوات الاحتلال للمنازل السكنية والمدنية في مختلف مناطق قطاع غزة.

وكانت المقاومة الفلسطينية أكدت على لسان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة: "العدو بدأ العدوان على القدس وإذا لم يتوقف العدوان على القدس فلا معنى للجهود السياسية لوقف إطلاق النار".

/انتهى/

رمز الخبر 1914361
https://ar.mehrnews.com/news/1914361/

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