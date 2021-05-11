الصين: الولايات المتحدة تقتل المسلمين اكثر من اي بلد اخر في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون ينغ" في مؤتمر صحفي بالوزارة بشدة محاولة الولايات المتحدة باتهاماتها تجاه مزاعم حقوق الإنسان إلى الصين، لا سيما في معاملتها لمسلمي الإيغور.

وأضافت ان"الولايات المتحدة تدعي احترام حقوق الإنسان، بينما قتلت المسلمين في أكثر من أي دولة أخرى في العالم".

وصرحت ان بغض النظر عن التمييز العنصري الممنهج في الولايات المتحدة، نعلم جيدا أن واشنطن شنت حروبا ونفذت عمليات عسكرية في أكثر من 80 دولة باسم محاربة "الإرهاب" وقتل أكثر من 800 ألف شخص، معظمهم من المدنيين ونزح عشرات الملايين نتيجة عنف الحرب.

وونوهت ان في امريكا اكثر من 600 الف شخصا ماتوا من فيروس كورونا وامريكا حاولت لقتل مسلمين الافغان، العراق و سوريا ولكن تقول ان الصين يزعم حقوق البشر.

و جدير بالذكر انه اعلنت وزارة الخارجية الصينية الشهر الماضي في مواجهة اتهامات أمريكية بأن واشنطن تحاول اشعال نيران الفتن بين الصين والدول الإسلامية.

/انتهى/