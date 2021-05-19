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١٩‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٩:٥٣ ص

الصين تتهم واشنطن بتهديد السلم بعد مرور سفينة حربية أمريكية من مضيق تايوان

الصين تتهم واشنطن بتهديد السلم بعد مرور سفينة حربية أمريكية من مضيق تايوان

اتهمت الصين الولايات المتحدة اليوم الأربعاء بتهديد السلم والاستقرار في مضيق تايوان بعد مرور سفينة حربية أميركية مجددا من المضيق الذي يفصل بين تايوان والصين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأسطول السابع بالبحرية الأميركية إن المدمرة كيرتس ويلبر المسلحة بصواريخ موجهة نفذت "عبورا روتينيا بمضيق تايوان" يوم الثلاثاء بما يتفق مع القانون الدولي.وأضاف "عبور السفينة من مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بضمان حرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادي. سيواصل الجيش الأمريكي التحليق والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وندد متحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني بالعملية الأميركية التي جاءت وسط توتر محتدم بين القوتين.وأضاف "الأفعال الأمريكية تبعث بإشارات خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان، وتفسد عمدا الوضع الإقليمي وتعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر". وقال إن القوات الصينية راقبت السفينة الأميركية طوال رحلتها بالمضيق.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن المدمرة الأمريكية أبحرت باتجاه الجنوب عبر المضيق وإن الوضع كان "طبيعيا".وتنفذ البحرية الأميركية مثل تلك العمليات كل شهر أو نحو ذلك.

/انتهى/

رمز الخبر 1914592
https://ar.mehrnews.com/news/1914592/

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