الحل الوحيد لمواجهة الاحتلال هو الصمود والمقاومة/تسجيل 208 وفاة بكورونا

روحاني: طبيعة الكيان الصهيوني أثبتت أن الحل الوحيد لمواجهة المعتدين هو الصمود والمقاومة

بارك الرئيس حسن روحاني للحكومة والشعب اللبناني حلول عيد المقاومة وذكرى تحرير جنوب لبنان من القوات الصهيونية المعتدية.

صالحي: ايران تخصب اليورانيوم بنسب 60 و 20 و 5 بالمائة

اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي بان عملية تخصيب اليورانيوم بنسب 60 و 20 و 5 بالمائة جارية في الوقت الحاضر وان مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة يفوق 90 كغم.

ظريف يبحث مع علييف العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في باكو اليوم الثلاثاء، الرئيس الآذربيجاني الهام علييف وبحث معه بشان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

قاليباف: تحرير خرمشهر كان منعطفا خلال الدفاع المقدس

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد رضا قاليباف أن تحرير خرمشهر كان نقطة تحول في البعد الروحي والسياسي خلال سنوات الدفاع المقدس وذروة الايمان بالنصر الالهي للمقاتلين.

ايران تعلن استعدادها للتعاون مع العراق بمجال الانتاج المشترك

أكد المدير التنفيذي لمنظمة المدن الصناعية والصناعات الصغرى الايرانية الاستعداد للتعاون مع العراق بمجال الانتاج المشترك والتصدير الى الدول الاخرى.

لجنة الانتخابات تعلن اسماء سبعة مترشحين للانتخابات الرئاسية

اعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية عن القائمة النهائية للمترشحين الذين اكد مجلس صيانة الدستور اهليتهم للانتخابات الرئاسية في ايران.

ظريف: ايران تقف مع افريقيا ضد التمييز في الحصول على لقاح كورونا

نشر وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الثلاثاء؛ مهنئا فيها لمناسبة "يوم افريقيا 2021"، مؤكدا أن إيران تقف من جديد إلى جانب البعض في مواجهة نظام الفصل العنصري واليوم ضد التمييز في الحصول على اللقاح المضاد لكورونا.

قبيل بدء جولة المفاوضات؛ عراقجي يجري مباحثات مع انريكي مورا والوفد الروسي في فيينا

التقى مساعد وزير الخارجية، رئيس الوفد الايراني المشارك في مفاوضات الاتفاق النووي بجولتها الخامسة، مساعد الامين العام لجهاز الخدمة الخارجية بالاتفاق الاوروبي "انريكي مورا" الذي يمثل الاتحاد الاوروبي في هذه المفاوضات.

وزارة الصحة: تسجيل 208 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أنه بوفاة 208 اشخاص اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 79 الفا و 56شخصا.

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