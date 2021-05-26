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٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٢:٠٩ م

لافروف يجري محادثات مع نظيره اليمني حول حل الأزمة اليمنية

لافروف يجري محادثات مع نظيره اليمني حول حل الأزمة اليمنية

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء مباحثات مع نظريه اليمني أحمد عوض بن مبارك في مدينة سوتشي جنوبي روسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في مستهل الاجتماع قال لافروف إن روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في اليمن الممزق بالحرب الأهلية، وأشار إلى أن موسكو على اتصال مع جميع الأطراف المعنية في النزاع، مؤكدا تأييدها ودعمها الثابت للدور المحوري الذي تلعبه الأمم المتحدة في التسوية اليمنية.

من جانبه، قال بن مبارك إن زيارته تهدف لوضع المسؤولين الروس في صورة آخر التطورات الجارية في اليمن، والتباحث حول الدور الروسي المأمول في دعم إحلال السلام واستعادة الأمن في البلاد، وكذلك حول مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر RT

/انتهى/

رمز الخبر 1914795
https://ar.mehrnews.com/news/1914795/

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