الإنتخابات السورية والإيرانية..فصلٌ جديد في تعزيز خطاب المقاومة ومشروعيتها السياسية

وكالة مهر للأنباء_ مهدي عزيزي: الإنتخابات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أو أي عملية سياسية، في إيران كانت أو بأيٍ من دول محور المقاومة، لها خصائص مهمة لأسبابٍ عديدة، ولذلك عندما يكون لدينا أي عملية سياسية تكون فيها مشاركة الجمهور، مؤثرة ويتمخّض عنها دعماً جديداً لقدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن شأنها أيضاً أن تدعم مكونات القوّة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والفكر المقاوم، سنجد على الضفة المقابلة تسريع في نهج الإعلام الغربي وتكريس جهود لعدم الحضور في الإنتخابات أو إعاقة زيادة عدد المشاركين فيها، ويعملون أيضاً على التشكيك في الإنتخابات عن طريق خلق الشبهات والتشكيك في آلية العمل ونتائج الإنتخابات.

السبب الأول تكمن في طبيعة الثورة الإسلامية، فالثورة الإسلامية وخطاب المقاومة وتأثيرها وأدبياتها الجديدة تختلف عن الثورات الأخرى والأدبيات السياسية للثورات التي قامت، فالثورة الإسلامية لديها إيديولوجية مهمة في محتواها وكينونتها وتحتوي خطاب شامل على عكس الثورات الأخرى والتعريف الرائج عن الثورات، والتي قامت على أساس إقتصادي من أجل إيجاد تغيرات سياسية. هذا لا يعني أن الثورة الإسلامية لا تطالب بشئ من هذا القبيل نعم فالثورة الإسلامية الإيرانية لديها إهتمام بالمطالب الإقتصادية وتسعى لتغيير الأخلاق السياسية والإجتماعية وهذا شئ جوهري في ذاتية الثورة الإسلامية الإيرانية ولكن الأمر الأهم من ذلك أن الثورة الإسلامية لديها خصائص عابرة لحدود إيران وتأثيرها تجاوز الحدود الإيرانية الأمر الذي إستفادت منه القوى المعادية لإيران ووصفتها بأنها تريد تصدير الثورة و"الرعب" للمنطقة والعالم على حد زعمهم.

خارطة طريق الثورة الإسلامية وفحوى الثورة كان واضحاً ومحدداً حتى قبل نجاحها، وهو أن قضية القدس هي أولوية في الصراع، وهذا الأمر الذي اهتمت به الثورة الإسلامية قبل نجاحها، فلم يكن من المقرر أن تنحصر الثورة الإسلامية داخل الحدود الإيرانية.

الظروف التي مهّدت لانتصار الثورة الإسلامية

من أجل أن نفهم أكثر سبب تأثير الثورة الإسلامية على مجريات المنطقة، علينا أن نسلّط الضوء على الظروف التي انتصرت فيها الثورة الإسلامية.

في عام 1978 كان الملف الفلسطيني شبه مُغلق، ويرجع هذا الأمر إلى اليأس الحاصل بعد هزيمة عام 1973 وحرب الأيام الست.

يتبع...