  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٩:٤٨ ص

زياد النخالة يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

زياد النخالة يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين:"أن المنطقة والمقاومة في موقف موحد، و أن قوى المقاومة سيكون لكل موقف واحد في حال التعرض للقدس".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضاف النخالة عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت: "جميعنا في المقاومة نعتبر أن القدس هي ميزان سلوك كل دول العالم تجاه القضية الفلسطينية".

و جدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي التأكيد على ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المنطقة والمقاومة في موقف موحد".

ونقل عن بري قوله : "إن انتصار غزة نقل القضية الفلسطينية من مكان إلى مكان آخر".

و أشار إلى أنه "سيكون لكل قوى المقاومة موقف واحد في حال التعرض للقدس وهي في جبهة واحدة ومتجانسة".

وأضاف النخالة: "سيكون للمقاومة موقف متكامل في العمل العسكري والسياسي".
/انتهى/

رمز الخبر 1914829
https://ar.mehrnews.com/news/1914829/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 5 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات