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٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٠:٤٦ ص

أمين العام لحركة الجهاد الإسلامي:

تفجير منازل رجال الجهاد الإسلامي في جنين لن يهدم إرادة المقاومة لدى شعبنا

تفجير منازل رجال الجهاد الإسلامي في جنين لن يهدم إرادة المقاومة لدى شعبنا

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، صباح اليوم الثلاثاء، أن تفجير الاحتلال لمنازل رجال الجهاد الإسلامي بمحافظة جنين -قلعة المقاومة- لن يهدم إرادة المقاومة لدى شعبنا وأبناء الجهاد الإسلامي ومقاتيله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النخالة في تصريح مقتضب: "سنبقى على العهد مع أبنائنا وإخواننا، وسنكمل مسيرتنا سوياً حتى النصر إن شاء الله".

وإليكم نص التصريح كاملا:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

صرح زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بما يلي: إن هدم وتفجير منازل رجال الجهاد الإسلامي بمحافظة جنين -قلعه المقاومة- لن يهدم إرادة الجهاد والمقاومة لدى شعبنا الفلسطيني ولدى حركة الجهاد الإسلامي وأبنائها ومقاتليها، وسنبقى على العهد مع أبنائنا وإخواننا، وسنكمل مسيرتنا سوياً حتى النصر إن شاء الله.

/انتهى/

رمز الخبر 1922427
https://ar.mehrnews.com/news/1922427/

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