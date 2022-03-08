تفجير منازل رجال الجهاد الإسلامي في جنين لن يهدم إرادة المقاومة لدى شعبنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النخالة في تصريح مقتضب: "سنبقى على العهد مع أبنائنا وإخواننا، وسنكمل مسيرتنا سوياً حتى النصر إن شاء الله".

وإليكم نص التصريح كاملا:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

صرح زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بما يلي: إن هدم وتفجير منازل رجال الجهاد الإسلامي بمحافظة جنين -قلعه المقاومة- لن يهدم إرادة الجهاد والمقاومة لدى شعبنا الفلسطيني ولدى حركة الجهاد الإسلامي وأبنائها ومقاتليها، وسنبقى على العهد مع أبنائنا وإخواننا، وسنكمل مسيرتنا سوياً حتى النصر إن شاء الله.

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