حملة الاسد الانتخابية تتوجه بالشكر لجميع السوريين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نشرت الصفحة "“في نهاية العملية الانتخابية وبداية مرحلة العمل..شكراً لجميع السوريين على وطنيتهم العالية ومشاركتهم اللافتة في هذا الاستحقاق الوطني..الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار الذين لولاهم لما بقيت سورية..الشفاء لجرحانا.. وكل التحية لرجال جيشنا العربي السوري البطل..

ولأجل تضحياتهم جميعا.. لأجل مستقبل أطفال سورية وشبابها.. فلنبدأ من الغد مرحلة العمل لنعزز الأمل ببناء سورية كما يجب أن تكون.”

وكان رئيس مجلس الشعب السوري قد أعلن في مؤتمر صحفي فوز الرئيس بشار الاسد بانتخابات رئاسة الجمهورية بنسبة 95.1 % من اصوات الناخبين بعد أن حصل على أصوات 13540360 مقترعاً في الانتخابات من أصل 14239000 ناخبا أدلوا بأصواتهم .

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