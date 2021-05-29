القوات اليمنية تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد متحدث القوات المسلحة العميد "يحيى سريع" أن الإصابة كانت دقيقة، مشيرًا إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار حقنا المشروع والطبيعي في الرد على العدوان وحصاره المتواصل على شعبنا العزيز.

يشار إلى أن متحدث القوات المسلحة أكد في الـ 13 من الشهر الحالي، تنفيذ عملية واسعة ومشتركة لسلاح الجو المسير والصاروخية بـ12 ما بين صاروخٍ باليستيٍ وطائرة مسيرة استهدفت شركة أرامكو ومطار نجران وأهدافاً حساسةً في مدينة نجران.

وأوضح العميد سريع أن العملية المشتركة الواسعة تمت بسبعة صواريخ باليستية من نوع بدر وسعير وخمس طائرات نوع قاصف2K، لافتا إلى أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله.

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