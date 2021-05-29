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٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٣:٣٧ م

الصحة الايرانية:

تسجیل 173 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجیل 173 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل7 الاف و107 اصابةو وفاة 173جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت: تم منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تسجيل7 الاف و107 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و 893 ألفا و 218 إصابة.

واشار التقرير الى تسجيل 173 حالة وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 79 الفا و741شخصا.

ولفت التقرير الى تعافي مليونين و 425 الفا و 33 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1914867
https://ar.mehrnews.com/news/1914867/

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