تسجيل 165 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 9994 إصابة و 163 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وصرحت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الخميس: تم منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تسجيل 9994 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و 875 ألفا و 858 إصابة مؤكدة من ضمنها 4475 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشار التقرير الى تسجيل 165 حالة وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 79 الفا و 384 شخصا.

ولفت التقرير الى تعافي مليونين و 396 ألفا و 540 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وحتى الآن تم تطعيم 3 ملايين و 5 الاف و 632 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 493 الفا و 931 شخصا الجرعة الثانية ، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 3 ملایین و 499 الفا و 563 جرعة، وتم لغاية الان اجراء 19 مليونا و430 الفا و249 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض./انتهى/