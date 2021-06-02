تسجيل 161 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاربعاء: تم منذ ظهر أمس الاثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تسجيل 11 الف و620 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و 935 ألفا و 443 إصابة مؤكدة من ضمنها4005 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشار التقرير الى تسجيل161 حالة وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى80 الفاو488 شخصا.

ولفت التقرير الى تعافي مليونين و 494 ألفا و 108 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

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