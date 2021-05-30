حملة الجيش والحشد اخوة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه مجموعات شبابیة في العراق تبدأ حملتها في الساعة الرابعة مساءً لهذا اليوم 30 من ایار الجاري بموضوع التدخل و المحاولة الامریکیة لافشال الانتخابات العراقیة وبث التفرقة بین الجیش العراقي المقدس والحشد الشعبي المقدس.

والوسم لهذه الحملة سیکون : "#الجيشوالحشداخوة"

و الحملة تتکفل المَحاور التالیة:

١- التأكيد أنَّ أميركا الخاسرة في منطقتنا تحاول جرَّ الجيش العراقي الأصيل، والحشد الشعبي المقدس؛ إلى ساحة صراع داخلي، وهذا مرفوض لدى الشعب العراقي.

٢- يجب فضح صفحات السفارتين الأميركية والبريطانية في مواقع التواصل، إذ تعمل على بث الخلافات والجدل والكراهية بين الجيش العراقي والحشد الشعبي.

٣- التأكيد أنّ العراقيين مطيعون لمرجعياتهم الدينية، والمرجعيات لن تقبل بأي صراع داخلي بين القوى الأمنية، ولا نسمح للمحور الأميركي أن يبثّ سمومه بين الجيش العراقي والحشد الشعبي.

٤- نؤكد أنَّ الجيش العراقي والحشد الشعبي إخوة في السرّاء والضرّاء، ولن يخذل أحدهما الآخر بعد أن تشاركوا تحرير العراق كتفًا لكتف، وهزموا الإرهاب السلفي.

٥- أغلب البيوت العراقية يسكنها منتسبون من الحشد الشعبي ومن الجيش العراقي، هكذا البيوت العراقية منسجمة متحابَّة؛ فكيف نسمح للأميركي الخسيس ومحوره أن يهدمها بالصراعات الداخلية!.

/انتهی/