عراقجي: جميع الأطراف تريد حل القضايا المهمة المتبقية في أسرع وقت ممكن/163 وفاة بكورونا

عراقجي: جميع الأطراف تريد حل القضايا المهمة المتبقية في أسرع وقت ممكن

أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين، أن جميع الأطراف جادة بما فيه الكفاية في هذه المفاوضات وقد أظهرت بوضوح جديتها وتصميمها وتريد حل القضايا المهمة المتبقية في أسرع وقت ممكن للوصول إلى نتيجة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف عباس عراقجي حول اجتماع أمس للجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا وردا على سؤال حول القضايا التي لم يتم حلها بعد في هذه المفاوضات: لقد تمكنا من تحقيق تقدم مهم في الجولة الاخيرة (الجولة الخامسة)، لكن لازالت بعض القضايا الهامة دون حل.

وقال: بدأنا اجتماع اللجنة المشتركة بتصميم حازم من جميع الأعضاء، وأننا نعتقد أن جميع الأطراف جادة بما فيه الكفاية في هذه المفاوضات وأظهرت بوضوح جديتها وتصميمها.

وصرح كبير المفاوضين الايرانيين في محادثات فيينا: جميع الأطراف تريد حل القضايا المهمة المتبقية في أسرع وقت ممكن، وحتى الانتهاء من المفاوضات في هذه الجولة.

ظريف يبحث مع "باشينيان" سبل تطوير التعاون بين ايران وارمينيا والتطورات الاقليمية

التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الاربعاء في يريفان رئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بحث ظريف وباشينيان في هذا اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين ايران وارمينيا والتطورات الاقليمية.

كما التقى وزير الخارجية الايراني في وقت سابق اليوم نظيره الارميني آرا ايفازيان.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل الى العاصمة الارمينية يريفان صباح اليوم الاربعاء قادما من جمهورية آذربيجان المحطة الاولى من جولته الاقليمية في المنطقة.

يذكر ان ظريف قد وصل الى العاصمة الاذربيجانية باكو أمس الثلاثاء والتقى الرئيس الاذربيجاني الهام علييف واجرى معه محادثات حول العلاقات الثنائية والمشاريع الاقتصادية المشتركة والتوترات الاخيرة بين جمهورية آذربيجان وارمينيا وتنفيذ مبادرة التعاون الاقليمي السداسي.

وزارة الصحة: تسجيل 163 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أنه بوفاة 163 اشخاص اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 79 الفا و 219شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل10 الاف و 468حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیونين و865 الفا و864 شخصا ويكون 4 الاف و587 شخصا في وضع حرج.

وبلغ عدد المتعافین من الفیروس ملیونين 379 الفا و139 شخصا لغایة الان.

كما ان 19 مليونا و307 الفا و544 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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