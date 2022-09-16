تسجيل 15وفاة جديدة بكورونا في إيران خلال اليوم المنصرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الوزارة أعلنت عن وفاة 15 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا في إيران، ليبلغ مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الوباء داخل البلاد 144 ألفا و273 شخصا.

وحسب البيان الصادر عن وزراة الصحة اليوم الجمعة، حول آخر حصيلة تفشي وباء كورونا في إيران، سجّلت 644 إصابة جديدة بهذا المرض حسب نتائج الفحوصات التي أجريت منذ أمس الخميس لغاية اليوم، وارتفاع إجمالي الإصابات على صعيد البلاد إلى 7 ملايين و 542 ألف و230 حالة.

كما نوّه البيان، بتعافي 7 ملايين و319 ألف و861 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا أو مغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية لغاية الآن.

واخذ عدد الاصابات والوفيات بكورونا في ايران منحى تنازليا منذ شهر ووصل الى اقل من 30 شخصا يوميا.

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