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١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٣:٣٤ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 182وفاة وأكثر من 17 الف اصابة جديدة بكورونا

تسجيل 182وفاة وأكثر من 17 الف اصابة جديدة بكورونا

صرّحت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، بأنه تم تسجيل 17 ألفا و 545 إصابة و 182 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات الى 134 الفا و420 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: "منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 17 الفا و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 894 الف و 110 إصابة مؤكدة.

وأشار تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 402 الاف و 821 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

هذا وتلقى حتى الآن 61 مليونا و 871 ألفا و 219 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 54 مليونا و 939 ألفا و 561 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 21 مليونا و 865 ألفا و 626 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 138 مليونا و 676 ألفا و 406 جرعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1921999
https://ar.mehrnews.com/news/1921999/

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