لأوّل مرة منذ تفشّيه...لا وفيات جديدة بفايروس كورونا خلال اليوم المنصرم

وافادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت عن اصابة 175 شخصا، وفقا لفحوصات كورونا التي اجريت منذ امس الاربعاء لغاية اليوم في ايران؛ ليبلغ اجمالي عدد المصابين داخل البلاد 7 ملايين و232 الفا 443 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توزيع 149 مليونا و978 الفا و995 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتعزيزية) من اجل التحصن ضد هذا الفيروس الوبائي على صعيد البلاد.

وأفادت الوزارة بأنه تم تعافي 7 ملايين و52 الفا و277 شخصا من بين المصابين بهذا المرض في ايران لحد اليوم.

وفي معرض التعليق على عدم تسجيل اي وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس الوبائي داخل البلاد اليوم، كتب وزير الصحة الايراني "بهرام عين اللهي" عبر تويتر : بعد مرور سنتين و100 يوم من مكافحة الشعب الايراني الصامد ضد كورونا، حيث لاتزال امريكا واوروبا تعلنان عن وفيات كثيرة من جراء هذا المرض في بلدانها، جربت ايران عدم تسجيل اي وفاة اليوم.

وبهذا الانجاز، قدم "عين اللهي" التهاني الى قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني، كما حيّا الشهداء المدافعين عن السلامة الصحية في البلاد.

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