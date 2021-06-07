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٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٧:٠١ م

الأدميرال سياري:

قسم الاتصالات بالجيش حقق منجزات باهرة في مجالات متعددة

قسم الاتصالات بالجيش حقق منجزات باهرة في مجالات متعددة

صرح مساعد القائد العام للجيش الايراني في الشؤون التنسيقية الادميرال "حبيب الله سياري"، خلال زيارته التفقدية اليوم الاثنين لقسم الاتصالات في الجيش، أن منجزات قسم الاتصالات في الجيش متزايدة وباهرة في مجال السيطرة على الذبذبات والبنية التحتية والشبكات الثابتة والمتنقلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن جاء ذلك في تصريح ادلى به الادميرال سياري خلال زيارته التفقدية اليوم الاثنين لقسم الاتصالات في الجيش لتقييم مستوى قدراته القتالية في مواجهة التهديدات الهجومية للعدو في مجال المعدات والمنظومات الاتصالاتية التخصصية والاداء الدفاعي خلال العام الاخير.

وقال سياري في تصريحه: ان ما يدعو للسرور ان قسم اتصالات الجيش حقق منجزات وقيمة ولافتة بصورة متزايدة ووثابة في الكثير من الامور الموكلة به خاصة في المجالات التخصصية ومنها البنية الاتصالاتية والسيطرة على الذبذبات والشبكات الثابتة والمتنقلة.

وأضاف الأدميرال حبيب الله سياري، ان بذل اهتمام خاص بمجال تصليح وصيانة العربات التكتيكية ومعدات ومنشآت الاتصالات تعد من ضمن الاداءات المثمرة لقسم اتصالات الجيش والتي انجزت في ظل استثمار الطاقات المتاحة والنظر برؤية جهادية وهو ما يدعو للاشادة والتقدير.

/انتهى/

رمز الخبر 1915128
https://ar.mehrnews.com/news/1915128/

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