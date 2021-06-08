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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١٠:٢٣ ص

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء 8/6/2021 ، حملة اعتقالات في الضفة المحتلة طالت عدداً من الشبان بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين  .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين بينهم أسير محرر من بيت لحم.

وصرحت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت، محمد رؤوف أبو يابس (22 عاما)، وقصي عدلي حمامرة (22 عاما)، من قرية حوسان غرب بيت لحم، وعلي محمد مصلح (48 عاما)، وأحمد عزات أبو دية (23 عاما)، والأسير المحرر غسان إبراهيم زواهرة (33 عاما)، جميعهم من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وأضاف المصدر، أنه خلال اقتحام مخيم الدهيشة اندلعت مواجهان بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت نيران أسلحتها، دون أن يبلغ عن إصابات.

/انتهى/

رمز الخبر 1915145
https://ar.mehrnews.com/news/1915145/

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