قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية الأسير المحرر خلدون البرغوثي من بلدة كوبر، وذلك بالقرب من حاجز قلنديا العسكري وصادرت مركبته.

وفي نابلس، واندلعت صباح اليوم مواجهات في بلدة بيتا جنوبي نابلس، عقب اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة جبل صبيح والمناطق المحيطة بها.

وصرحت مصادر محلية أن جرافة للاحتلال ترافقها دوريات الاحتلال اقتحمت محيط مسبح في البلدة وصادرت الكراسي والإطارات الموجودة فيه، إثر ذلك اندلعت مواجهات مع عدد من الشبان.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن زايد نعمان دعنا، والفتى رمزي ذياب داوود ارفاعية (15 عامًا)، عقب دهم منزل ذويهما في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وفي القدس المحتلة، أصيب 3 مواطنين جرّاء اعتداء الاحتلال بالضرب على الفلسطينيين داخل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

كما اعتدى المستوطنون على عائلة عبد اللطيف في الحي وأصابوا 3 من أفراد العائلة بجروح، واعتقلت قوات الاحتلال الشاب سمير خليل عبد اللطيف.

واندلعت مواجهات في بلدة حزما شمال شرق القدس، وأطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

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