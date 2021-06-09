وزير الطرق الايراني يترأس وفدا لزيارة جمهورية اذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار الوزير اسلامي في تصريح صحفي بالعاصمة باكو الى ان زيارته الى جمهورية آذربيجان تشمل جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي وقال: ان الهدف من الزيارة الى نخجوان هي تفقد البنية التحتية للنقل لتطوير الترانزيت بين الجانبين.

واضاف: كما ان الهدف من الزيارة متابعة مقترحات وزير الخارجية الايراني خلال لقائه الاخير مع الرئيس الاذربيجاني حول ممر النقل المعني من قبل جمهورية اذربيجان وعبور قسم منه داخل الاراضي الايرانية ولهذا الغرض فقد تفقدنا مع الوفد الاذربيجاني المسار البالغ نحو 80 كم على امتداد نهر ارس.

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