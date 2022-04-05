رئيس اذربيجان يوعز بإقامة علاقات اقتصادية جديدة مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الاذربيجاني، إلهام علييف، وقع مساء الثلاثاء، مرسوما رئاسيا، أوعز فيه بإيجاد علاقات اقتصادية جديدة بين منطقة "زنغه زور الشرقية" و"جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي" عبر ايران.

وصادق الرئيس الاذربيجاني على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية اذربيجان وحكومة الجمهورية الاسلامية بشأن إيجاد مواصلات جديدة بين منطقة زنغه زور الشرقية وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي عبر الاراضي الايرانية.

وكان حكمت حاجي اوف نائب الرئيس الاذربيجاني، قد وصف فيما سبق، التوقيع على مذكرة التفاهم هذه بالحدث التاريخي، موضحا انه عندما استقبل إلهام علييف وزير الطرق الايراني رستم قاسمي، أكد على الخصوص بأن طرق المواصلات الجديدة ستشكل ممرا دوليا هاما للنقل والشحن ونقل الطاقة الكهربائية.

وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، محمود عباس زادة مشكيني، في حديثه لوكالة ترند الاذربيجانية، ان الحكومة الايرانية الجديدة تولي اهمية خاصة لجيرانها وخاصة جمهورية اذربيجان.

وأضاف: "ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يبذل جهوده لإزالة كل العقبات من امام تعزيز العلاقات بين البلدين، وقد قدم تقريرا خاصا بشأن تعزيز العلاقات الى البرلمان، حيث يتم اتخاذ اجراءات تتطابق معه في الوقت الحاضر".

ومن جهة اخرى، أكد سفير الجمهورية الاسلامية في أرمينيا المجاورة لاذربيجان، ان مسار الترانزيت من الخليج الفارسي الى البحر الاسود، من شأنه ان يوفر فرص كبيرة لإيران وأرمينيا وسائر الدول التي يمر منها.

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