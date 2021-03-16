الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين وجدي شجيع صقر (33 عاما)، وسعود محمد عرار (30 عاما)، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما، في قرية قراوة بني زيد شمال المدينة.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد عبد العزيز الأسعد (23 عاما)، وحمزة مروان بوزية (28 عاما)، والفتى محمد القاق (17 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم في قرية كفل حارس، وتفتيشها.

وفي بيت لحم، اعتقلت تلك القوات الأسير المحرر محمود محمد صلاح (28 عاما)، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه في منطقة باكوش غرب من بلدة الخضر جنوب المدينة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد لؤي فريد مناصرة (19 عاما)، بعد دهم منزل ذويه في بلدة قباطية جنوبا، كما داهمت تلك القوات منزلي المواطنين أمير أيمن أبو الرب، وأحمد بسام ناجي أبو الرب، وعبثت بمحتوياتهما.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 3 أطفال من بلدة العيسوية، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، والأطفال هم: عبد الله أمجد عبيد (13 عاما)، ومحمد مهران درباس (14 عاما)، وعلي سفيان عبيد (17 عاما).

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