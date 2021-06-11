  1. إيران
  2. الإقتصاد
١١‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١:٥١ م

مساعد رئيس الجمهورية؛

مشروع سكك الحديد "ميانة -اردبيل" سيرتبط بجمهورية آذربيجان

مشروع سكك الحديد "ميانة -اردبيل" سيرتبط بجمهورية آذربيجان

اعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت عن المضي قدما في مشروع قيد التنفيذ للربط السككي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربيجان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال نوبخت في تصريح صحفي خلال زيارته الى مدينة اردبيل مركز محافظة اردبيل شمال غرب ايران الخميس: ان اردبيل سوف لن تكون نقطة النهاية لمشروع سكك الحديد "ميانة -اردبيل" بل سيستمر هذا الخط حتى منطقة مُغان ويرتبط بالجانب الاخر من الحدود (جمهورية آذربيجان).

واشار الى توفير اعتمادات بقيمة 660 مليار تومان للمشروع السككي "ميانة-اردبيل" واضاف: ان الحكومة ومن خلال تخصيصها الاعتمادات اللازمة للمشروع كانت تعتزم الاسراع في العمليات التنفيذية وتدشين المشروع في غضون الشهرين القادمين الا ان تضاريس المنطقة الصعبة ادت الى التاخير في العمل ومن المتوقع يكون المشروع جاهزا للتدشين في غضون 4 اشهر.

كما اشار نوبخت الى تفقده مشروع بناء سد "خداآفرين" شمال غرب ايران وقال: انه تم تسديد 2 تريليون و 600 مليار تومان لتنفيذ المشروع من قبل الحكومة وتمت المصادقة خلال هذه الزيارة على تسديد 500 مليار تومان خلال الاسابيع القادمة من اجل الاسراع بالعمليات التنفيذية للمشروع.

/انتهى/

رمز الخبر 1915228
https://ar.mehrnews.com/news/1915228/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 3 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات