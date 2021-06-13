مباحثات ايرانية - روسية لاحياء الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اوليانوف نشر تغريدة مرفقة بصورة لهذا الاجتماع في العاصمة النمساوية اليوم؛ مؤكدا ان "المباحثات جرت كالمعهود في اجواء حميمة وبناءة"، علما، ان الجولة الجديدة من المفاوضات في اطار لجنة الاتفاق النووي المشتركة، بدأت امس السبت في فيينا بمشاركة ايران ومجموعة 4+1 الدولية.

وضمت هذه المباحثات كبار الدبلوماسيين من ايران والترويكا الاوروبية (فرنسا والمانيا وبريطانيا) الى جانب الصين وروسيا وممثل عن الاتحاد الاوروبي، تهدف الى احياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه امريكا في عهد دونالد ترامب.

وقال مساعد وزير الخارجية ورئيس الوفد الايراني المفاوض عباس عراقجي في مقابلة مع تلفزيون "برس تي في" اليوم الاحد، انه "لا تزال هناك حاجة الى الكثير من المناقشات والمشاورات السياسية والفنية والقانونية في محادثات فيينا".

وطالب عراقجي، "الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي أن تطمئن إيران بأن ما حدث في الماضي (انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق) لن يتكرر في المستقبل".

واكد، انه "لتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى الكثير من المناقشات والمشاورات السياسية والفنية والقانونية، ونحن سنواصل هذه المحادثات طالما لزم الأمر"./انتهى/