منتخب إيران لكرة السلة يحصد بطاقة التأهل بعد فوزه على نظيره السعودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تضم المجموعة الخامسة كلا من إيران والسعودية وسوريا وقطر، ويتأهل الأول والثاني مباشرة، بينما يخوض الثالث الملحق من اجل التأهل.

وكانت إيران قد حصدت بطاقة التأهل الأولى للنهائيات المقررة بإندونيسيا، اثر فوزها في مباراتها الأولى على قطر 84-46، فيما سيكون على المنتخب السعودي انتظار نتيجة مباراة سوريا وقطر إذ ان فوز قطر يؤهل المنتخب السعودي مباشرة إلى النهائيات ببطاقة الصعود الثانية، فيما انتصار سوريا سيفرض على الأخضر السعودي خوض الملحق للتأهل.

وكان المنتخب الإيراني أنهى الربع الأول متقدماً بفارق 4 نقاط 20 /16، وواصل تقدمه مع نهاية الفترة الثانية 34 / 33.

واستمر فارق النقطة الواحدة بين المنتخبين مع نهاية الفترة الثالثة، لصالح المنتخب الإيراني 49 /48، قبل أن ينهي المباراة لصالحه 70 / 64.

يذكر أن إيران انضمت إلى كل من لبنان والبحرين والأردن وكازخستان، كمتأهلة بشكل مباشر إلى نهائيات كأس آسيا ٢٠٢١ من خلال التصفيات، بينما تتواجد إندونيسيا كمستضيفة للحدث الذي سيقام في شهر آب/أغسطس المقبل.

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