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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٣:٤٧ م

ابن سلمان يقدم تنازلات جديدة لأنصار الله

ابن سلمان يقدم تنازلات جديدة لأنصار الله

كشف مصدر سعودي رفيع المستوى النقاب عن تنازلات جديدة أبدى ولي العهد محمد بن سلمان، استعداده لتقديمها لحركة أنصار الله الحوثيين في اليمن مقابل البدء بتطبيق وقف إطلاق النار.

وذكر المصدر لـ”سعودي ليكس” أن بن سلمان قدم تنازلات جديدة عبر الوسطاء الدوليين والذين كان آخرهم وفد سلطنة عمان الذي زار اليمن الأسبوع الماضي والتقى بحركة أنصار الله.

وأشار إلى أن الوفد العماني حمّل عدة تنازلات سعودية رسمية لإرضاء حركة أنصار الله بشرط وقف هجماتهم العسكرية على المملكة والجلوس على طاولة المفاوضات.

وقال إن: ابن سلمان وافق على دفع عشرات المليارات لحركة أنصار الله لإعادة إعمار مناطق نفوذهم والاعتراف بسلطتهم على شمال اليمن.

ورغم ترحيب حركة أنصار الله بالتنازلات الجديدة، إلا أنهم يشترطون فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة كاستحقاق إنساني. بحسب المصدر.

المصدر : سعودي ليكس

رمز الخبر 1915377
https://ar.mehrnews.com/news/1915377/

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