ابن سلمان يقدم تنازلات جديدة لأنصار الله

وذكر المصدر لـ”سعودي ليكس” أن بن سلمان قدم تنازلات جديدة عبر الوسطاء الدوليين والذين كان آخرهم وفد سلطنة عمان الذي زار اليمن الأسبوع الماضي والتقى بحركة أنصار الله.

وأشار إلى أن الوفد العماني حمّل عدة تنازلات سعودية رسمية لإرضاء حركة أنصار الله بشرط وقف هجماتهم العسكرية على المملكة والجلوس على طاولة المفاوضات.

وقال إن: ابن سلمان وافق على دفع عشرات المليارات لحركة أنصار الله لإعادة إعمار مناطق نفوذهم والاعتراف بسلطتهم على شمال اليمن.

ورغم ترحيب حركة أنصار الله بالتنازلات الجديدة، إلا أنهم يشترطون فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة كاستحقاق إنساني. بحسب المصدر.

المصدر : سعودي ليكس