قائد الثورة: الانتخابات حدث مصيري وأدعو الشباب إلى المشاركة بقوة/ 129 حالة وفاة بكورونا

قائد الثورة: الانتخابات حدث مصيري وأدعو الشباب إلى المشاركة بقوة

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران، آية الله العظمى السيد "علي خامنئي" خلال لقاء تلفزيوني لحضرته، عرض مساء امس الأربعاء، أن الإنتخابات الرئاسية الإيرانية حدثٌ مصيري، وقائل سماحته خلال اللقاء: "الوسائل الإعلامية لأعداء إيران تسعى إلى التشويش على أذهان الشعب لعدم المشاركة في الانتخابات"، داعياً الشباب إلى المشاركة الفاعلة.

وقال قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد "علي خامنئي" ؛خلال كلمة حول الانتخابات الرئاسية الإيرانية إن الانتخابات الرئاسية التي ستحدث بعد يومين هي حدث مصيري بالنسبة للبلاد، ويدعو الشباب إلى المشاركة في الانتخابات بقوة، مشيراً إلى أن "الوسائل الإعلامية لأعداء إيران تسعى إلى التشويش على أذهان الشعب لعدم المشاركة في الانتخابات"

وأضاف سماحته ، اليوم الأربعاء، خلال كلمة حول الانتخابات الرئاسية الإيرانية إن "الركن الرئيسي في الجمهورية الإسلامية يعتمد على الشعب الإيراني".

وتابع قائد الثورة الإسلامية، أن الانتخابات الرئاسية التي ستحدث بعد يومين هي حدث مصيري بالنسبة للبلاد، معتبراً أن "الوسائل الإعلامية لأعداء إيران تسعى إلى التشويش على أذهان الشعب لعدم المشاركة في الانتخابات"...

روحاني : انتاج لقاح كورونا الايراني في ظل الحظر باعثٌ على الفخر والاعتزاز

أكد الرئيس الإيراني "حسن روحاني"،خلال اجتماع اللجان المختصة المعنية بمكافحة وباء كورونا، ان انتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا في ايران وسط ظروف الحظر والحرب الاقتصادية الراهنة، يعتبر انجاز يبعث على الفخر والاعتزاز وقد تحقق بفضل صمود الشعب الايراني العظيم وسيخلّد في تاريخ البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ذلك التصريح جاء خلال اجتماع اللجان المختصة المعنية بمكافحة وباء كورونا في ايران، والتي عقدت مساء اليوم الاربعاء بحضور الرئيس روحاني.

ولفت رئيس الجمهورية، الى الانتخابات الرئاسية القادمة؛ مؤكدا ان اجراء هذه الانتخابات مع رعاية كامل التعليمات الوقائية والصحية يضمن سلامة المواطنين والناخبين والمشاركة الجماهيرية الواسعة في هذه العملية...

في رسالة لقائد الثورة الإسلامية؛ رجال الدين السنة في ايران يؤكدون مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية

أرسل ما يزيد عن 600 رجل دين وداعية اسلامية، من اهل السنة في ايران، رسالة مفتوحة لقائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد "علي الخامنئي"، مؤكدين عزمهم على المشاركة الحماسية في الإنتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رجال الدين السنة كتبوا في رسالتهم الى سماحة القائد : ان الشعب الايراني العظيم، يقف من جديد اليوم، وامام انظار الاصدقاء والعدو، على اعتاب اختبار مصيري.

واضاف الدعاة : ان الانتخابات تجسيد لاقتدار البلاد وعلامة بارزة للنظام القائم على اسس دينية وسيادة شعبية في ايران؛ مؤكدين ان الشعب الايراني الابي واليقظ سيضيف يوم الجمعة 18 حزيران / يونيو ، صفحة ذهبية اخرى الى مفاخره، وذلك عبر مشاركته الحماسية في ساحة الانتخابات؛ مجددا العهد مع الامام الراحل (رض) والشهداء الابرار...

وزارة الصحة: تسجيل 129 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم (الأربعاء) الى 82 الفا و480 شخصا، بعد تسجيل 129 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاربعاء 16 حزيران/يونيو)، عن تسجيل عشرة آلاف و487 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و60 الفا و135 شخصا.

وأضافت أن 1315 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و346 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة...

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