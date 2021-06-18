الميادين: العملية الانتخابية تسير بشكل جيد

وكالة مهر للأنباء - القسم الدولي: تتزامن تغطية وسائل الإعلام الأجنبية لهذا الحدث مع بداية "الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة" و "الانتخابات السادسة لمجالس المدينة والقرى الإسلامية" و"الانتخابات النصفية للدورة الخامسة لمجلس الخبراء"، وتحدثت هذه الوسائل الإعلامية بشكل خاص عن مشاركة قائد الثورة الاسلامية في الدقائق الأولى من التصويت.

وأفاد مراسل الميادين انه أدلى أهالي كرمان بأصواتهم بالقرب من ضريح الشهيد قاسم سليماني، وهناك طوابير من الناخبين أمام اللجان الانتخابية في كرمان.

وتابع مراسل الميادين: "مع اقتراب منتصف النهار تزداد شعبية التصويت، وتسير العملية الانتخابية بشكل جيد ولم تظهر أي مشكلة حتى الآن، هناك مراكز اقتراع كثيرة جدا في طهران وضواحيها".

ونقل مسؤول في حملة إبراهيم رئيسي عن الميادين قوله "رغم دعاية وسائل الإعلام الأجنبية، فإن المشاركة جيدة للغاية".

ونوه مراسل الميادين الى إقبال الناخبين الواسع في طهران.

واشارت وكالة "رويترز"، بنبرة منحازة لوسائل الإعلام الغربية، إلى ان هذه المشاركة الواسعة بالانتخابات ما هي الا مناورة أكثر من انها مشاركة ضخمة.

وزعمت "رويترز" أن مستوى الإقبال في هذه الانتخابات كان بمثابة استفتاء، كما زعمت أنه بغض النظر عمن سيصبح الرئيس المقبل لإيران؛ ستواصل الدولة العمل على إحياء الاتفاق النووي من أجل التحرر من القيود الاقتصادية.

وقالت قناة "العربية": "منذ صباح اليوم بدأت الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ومن المرجح أن يتم انتخاب إبراهيم رئيسي"، صاحب الـ 60 عاما، والذي يترأس القضاء منذ 2019، ويخوض المنافسة ضد ثلاثة مرشحين آخرين ولديه أفضلية للفوز في الانتخابات.

وزعمت "العربية" أن المشاركة من المتوقع أن تكون منخفضة.

كما غطت قناة "المسيرة" اليمنية الانتخابات الرئاسية في إيران وقالت: "استطلاعات الرأي تُظهر فوز إبراهيم رئيسي في هذه الانتخابات".

وكتبت وكالة الأنباء السورية "سانا" ان الإيرانيين ذهبوا بشكل كبير إلى صناديق الاقتراع منذ صباح اليوم للادلاء بصوتهم.

وكتبت قناة "روسيا اليوم" في تقرير يشير إلى بدء الانتخابات في إيران وطلب قائد الثورة بالمشاركة الواسعة في هذه الانتخابات: "من صباح اليوم، سيبدأ عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء إيران، وسيستمر التصويت من الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي في 66800 مركز اقتراع في عموم المحافظات الإيرانية، وبحسب استطلاعات الرأي فمن المرجح أن يفوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات.

وذكرت صحيفة "القدس العربي"، انه افتتحت مراكز اقتراع في إيران صباح يوم الجمعة ودعا آية الله خامنئي إلى مشاركة قوية في الانتخابات.

وافادت وكالة "فرانس برس" أن آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، أدلى بصوته في صندوق الاقتراع صباح الجمعة.

وأضافت وكالة فرانس برس أن قائد الثورة الإسلامية كان حاضرا في الدقائق الأولى من التصويت في حسينية الإمام الخميني وأدلى بصوته.

وبحسب الحكومة الإيرانية، سيتم إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 12 ليلا، لكن يمكن تمديد التصويت لمدة ساعتين.

وكتبت "الأهرام" المصرية انه أدلى آية الله العظمى السيد علي الخامنئي بصوته صباح اليوم الجمعة.

وذكرت قناة "الجزيرة" في تقرير لها عن بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في إيران أن أبواب اللجان الانتخابية فتحت أمام الناخبين الإيرانيين لانتخاب رئيس جديد خلفا لحسن روحاني.

وذكرت الجزيرة انه افتتحت صباح اليوم مراكز اقتراع للناخبين وبدأ التصويت لانتخابات الرئاسة الإيرانية.

واشارت وسائل اعلام قطرية إلى حضور قائد الثورة الاسلامية في الدقائق الأولى من التصويت وادلى بصوته في صندوق الاقتراع، بصوته بافتتاح مركز الاقتراع في حسينية الإمام الخميني في طهران.

وذكرت قناة الجزيرة أن الانتخابات ستستمر حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي. وواصلت الشبكة تغطية دعوة قائد الثورة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتابعت وسائل الإعلام أنه "بعد انسحاب ثلاثة مرشحين، سيتنافس أربعة مرشحين بينهم إبراهيم رئيسي وعبد الناصر همتي ومحسن رضائي وقاضي زادة هاشمي".

وذكرت قناة الجزيرة أن إيران شهدت أمس صمتا انتخابيا بعد انتهاء الحملة الانتخابية الرئاسية.

وذكرت شبكة "الميادين" انه فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للناخبين في الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة للسماح لأكثر من 59 مليون إيراني مؤهل بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة بالتصويت.

وخلال استمرت بتغطيتها لكلمة قائد الثورة حول الانتخابات الايرانية منذ الدقائق الأولى من التصويت.

وأفاد موقع "العربي الجديد"، عن فتح مراكز اقتراع انتخابات الرئاسة الإيرانية الثالثة عشرة للناخبين.

وأعلن موقع "العربي الجديد" انه في هذه الانتخابات، سيتنافس أربعة مرشحين مع بعضهم البعض، بينهم ثلاثة مرشحين أصوليين، من بينهم إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء الإيراني، ومحسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، وأمير هاشمي، وعضو في البرلمان ومرشح عن الإصلاح، وعبد الناصر همتي الرئيس السابق للبنك المركزي.

59 مليونا 310 ألف 307 إيراني مؤهل للتصويت في هذه الانتخابات.

كما أشار موقع "العربي الجديد" إلى حضور قائد الثورة الاسلامية في الدقائق الأولى من التصويت.

السلطات الإيرانية اتخذت الإجراءات الصحية اللازمة والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

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