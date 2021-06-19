مهدي المشاط يهنئ بفوز السيد إبراهيم رئيسي بالانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط يبعث برقية تهنئة للرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

واكد ان نجاح العملية الانتخابية في الجمهورية الإسلامية في إيران يعتبر انتصاراً لمبادئ الثورة الإسلامية وترسيخا لخيار مواجهة المشروع الصهيوأمريكي.

ودعى لإزالة ورفع العقوبات الجائرة عن الشعب الإيراني المسلم الذي أعلن في الانتخابات عن خياره بكل وضوح.

وقال اننا نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين الجمهورية اليمنية والجمهورية الإسلامية في إيران خلال المرحلة المقبلة في المجالات كافة./انتهى/