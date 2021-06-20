مسرور بارزاني لإبراهيم رئيسي: نتطلع لتعزيز علاقاتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس حكومة منطقة كردستان، مسرور بارزاني، هنأ الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي بمناسبة انتخابه للمنصب، داعياً إلى تعزيز العلاقات والمضي قدماً بالسلام والاستقرار الإقليميين.

وقال مسرور بارزاني في تغريدة على تويتر: "أهنئ إبراهيم رئيسي على انتخابه اليوم رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "تتطلع حكومتي إلى العمل معه لتعزيز علاقاتنا طويلة الأمد القائمة على المصلحة والاحترام المتبادلين، وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين".

وأمس، وجه رئيس منطقة كردستان، نيجيرفان بارزاني، رسالة إلى الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي بمناسبة انتخابه للمنصب، معرباً عن أمله "في تعزيز علاقات إقليم كوردستان والعراق مع جمهورية إيران الإسلامية خلال فترة رئاسة الرئيس رئيسي، على أسس حسن الجوار والمصالح المشتركة، وتوسيع مجالات التعاون بين أربيل وبغداد وبين طهران في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للجانبين وللمنطقة"./انتهى/