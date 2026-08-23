ستة دول أوروبية تتحرك لاحتواء تداعيات الحرب على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة فرانس برس، وجّه وزراء مالية ألمانيا وإيطاليا والنمسا وبولندا والبرتغال، إلى جانب وزير الاقتصاد الإسباني، رسالة مشتركة إلى وزير المالية الإيرلندي، دعوا فيها إلى بحث فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الخطوة في ظل ارتفاع أرباح شركات الطاقة نتيجة تداعيات الحرب في غرب آسيا، حيث تسعى الدول الست إلى وضع إطار أوروبي مشترك لفرض ضريبة إضافية على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط.

وطلبت الدول من إيرلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إدراج المقترح على جدول أعمال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده الشهر المقبل في دبلن.

وأكدت الرسالة أن العالم يواجه واحدة من أكبر صدمات إمدادات النفط خلال العقود الماضية، بالتزامن مع تصاعد الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومنذ بدء العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران في فبراير/شباط، وتقييد حركة السفن عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، تعرضت سلاسل إمدادات الطاقة العالمية لاضطرابات واسعة.

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