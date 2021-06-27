مقتل وإصابة عدد من مسلحي قسد بهجمات في الحسكة ودير الزور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكرت مصادر محلية أن "عنصرين من الفصائل الشعبية يستقلان دراجة نارية استهدفا بالرصاص نقطة لميليشيا “قسد” في قرية الحصان غرب دير الزور ما أدى إلى مقتل أحد مسلحيها".

وفي الحسكة، ذكرت مصادر محلية أن "لغما أرضيا انفجر في مقر عسكري لميليشيا “قسد” ضمن صوامع تل حميس بريف القامشلي ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين".

وتتواصل الهجمات على نقاط ومحاور تحرك قوات "قسد" في الجزيرة السورية رداً على تصعيد اعتداءاتها على المدنيين حيث قتل 5 مسلحين من مسلحيها امس السبت في هجوم للفصائل الشعبية على سيارة عسكرية تابعة لهم بريف دير الزور الغربي.

كما قتل الخميس الفائت أحد مسلحيها في هجوم بالرصاص على سيارة لهم في قرية سويدان الجزيرة بريف دير الزور الشرقي.

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