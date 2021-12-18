"قسد" تختطف عددا من المدنيين في ريف دير الزور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية لـ"سانا" بأن "مجموعات مسلحة من ميليشيا "قسد" حاصرت بلدة أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي بمساندة مروحيات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي وداهمت منازل المواطنين واختطفت عددا منهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

وصعدت "قسد" عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية وخطفت العشرات من الأهالي في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادت المئات من الشبان إلى معسكرات تابعة لها تمهيدا لإجبارهم على القتال في صفوفها، حسب "سانا".

/انتهى/