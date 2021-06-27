ندين بشدة التصريحات الأميركية والصهيونية حول الجولان المحتل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، أدانت بأشد العبارات تصريحات أميركية وصهيونية بخصوص الجولان السوري المحتل، قائلةً إن "الجولان المحتل عائد لا محالة إلى كنف الوطن بكافة الوسائل القانونية".

ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، أن سوريا تجدد التأكيد على أن حقها "في الجولان المحتل ثابت وتدعمه قرارات الشرعية الدولية، وهو حق لا يموت بالتقادم، وإن كافة المواقف الأميركية والإسرائيلية إزاء هذا الحق بإطلة ولا أثر قانونياً لها".

كما قال المصدر إن الجولان "عائد لا محالة إلى كنف الوطن الأم بكافة الوسائل التي كفلها القانون الدولي"، مضيفاً أنه "سيأتي اليوم الذي يرفع فيه العلم العربي السوري على كامل تراب الجولان المحرر من نير الاحتلال الغاشم".

ووصف المصدر السياسة الأميركية تجاه الأمة العربية وقضاياها بأنها "تأتي من المنظور الإسرائيلي وبما يخدم سياسة العدوان والتوسع والهيمنة على المنطقة". يذكر أن الخارجية الأميركية أكدت أن مواقف واشنطن من الجولان السوري، لم تتغير، ونفت تقارير تحدثت عن تغيير في السياسة الأميركية من الجولان، وخاصة لجهة إلغاء قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الاعتراف بسيادة "إسرائيل" على الجولان.

وقالت الولايات المتحدة إن سيطرة "إسرائيل" على الجولان السوري المحتل يجب أن تستمر ما دامت سوريا تمثل تهديداً لـ"إسرائيل".

واللافت أن بلينكن رفض في شباط/فبراير الماضي الاعتراف بالسيادة الصهيونية على الجولان السوري المحتل. وكان وزير الخارجية الصهيوني يائير لابيد، أعلن يوم الجمعة الماضي أن الجولان "جزء من إسرائيل"، مضيفاً أن من يحاول نشر شائعات حول إلغاء الاعتراف الأميركي بها "يضر بأمننا".

يذكر أن الكيان الصهيوني احتل الجولان من سوريا في حرب عام 1967، وضمها عام 1981، في خطوة غير معترف بها دولياً./انتهى/