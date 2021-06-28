مرصد ايراني يرصد مجرات ضخمة على مسافة 66 تريليون مليار كيلومتر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مدير المرصد الوطني الإيراني حبيب خسروشاهي قال إنه بمساعدة هذا التلسكوب الوطني استطعنا رؤية مجرات ضخمة تبعد مسافة 66 تريليون مليار كيلومتر عن الارض.

ووصف حبيب خسروشاهي، في تصريحه اليوم الاثنين في حفل افتتاح مرصد كاشان الوطني، هذا المرصد بأنه من أكبر المشاريع العلمية في تاريخ البلاد، وقد تم وضع التصاميم والتنفيذ والتجهيز بخبرات وامكانيات وطنية.

ونوه مدير مشروع المرصد الوطني الإيراني الى أنه في نهاية 6 سنوات من الدراسات، اعتبرت قمة كامو ذات ارتفاع 3600 متر في كاشان مناسبة لتشييد المرصد، ومع الانتهاء من وضع تصاميم جميع اجزاء التلسكوب ومكوناته تمت المصادقة عليها من قبل المستشارين الدوليين.

وعدّ مثل هذه التصاميم بمثابة محرك العلوم والتكنولوجيا في البلاد، موضحاً: إن إنشاء محرك لتغيير زوايا التلسكوب، وتصميم نظام بصريات نشط واختبار الأسطح الضوئية ذات مساحات متعددة الأمتار ذات الأسطح الملساء لبضعة نانومترات تعد انجازات لافتة في هذا المشروع الضخم.

وعن الإنجازات الفنية للمشروع قال خسرو شاهي: "إن الإنجاز الفني المهم لهذا المشروع هو هندسة النظم في مجالات البصريات والميكانيكا والأجهزة وبرامج التحكم ، والتي وضعت داخل هيكل بوزن 90 طنا بأبعاد كبيرة ، والتي تضم 4 مرايا بوزن 4 أطنان وبدقة 5 من عشرة آلاف درجة يتم التحكم بها في ظل تيار الرياح.

وأشار إلى استخدام عدة تقنيات جديدة في مرصد كاشان، "بمساعدة هذا التلسكوب، يمكن رصد مجرات ضخمة تبعد 66 تريليون مليار كيلومتر عن الارض.

وتابع: تم استخدام أكثر من 120 ألف قطعة ميكانيكية وإلكترونية وبصرية لبناء هذا المرصد ونفخر بأن مرصد كاشان الوطني قد صنع في إيران.

ويشار الى ان مرصد كاشان الوطني تم تدشينه بمشاركة الرئيس حسن روحاني./انتهى/